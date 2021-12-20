Кабмин установил минимальные цены на пластиковые пакеты

Кабмин на заседании сегодня, 20 декабря, установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Украины.



Соответствующее решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года. По мнению правительства, это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.



Устновлены такие минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые используются в магазинах, сфере общественного питания и услуг:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

1 июня Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов в соответствии с правилами, действующими в Евросоюзе.



С 10 декабря закон вступил в силу, и теперь магазины, аптеки и заведения общепита в Украине не могут бесплатно предлагать клиентам пластиковые пакеты. Под запрет не подпадают биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продукции из них, сыпучих продуктов и льда. При этом предлагать клиентам пакеты за деньги по-прежнему можно.