Украинские пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения — ГПСУ

Украинские пограничники начнут сбивать беспилотники-нарушители без предупреждения. В ближайшее время Госпогранслужба закупит средства для выявления дронов и перехвата управления ими, сообщает пресс-служба ведомства.



Начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной отметил, что в последние годы увеличивается количество использования беспилотников. По его словам, с помощью дронов нарушители в большинстве своем переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.



На днях вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины», которые позволяют пограничникам применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.



«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью также повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, в том числе пунктами пропуска и КПВВ, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения», — прокомментировал Сергей Вороной.



Он добавил, что специалисты Госпогранслужбы изучали опыт стран ЕС, США и Израиля по перехвату беспилотников. Теперь украинские пограничники тоже получили законное право использовать подобные средства.