Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ущерб на 2,6 миллиарда: Суд разрешил провести заочное расследование в отношении Сергея Курченко

20 декабря 2021, 22:04

Ущерб на 2,6 миллиарда: Суд разрешил провести заочное расследование в отношении Сергея Курченко

Киевский районный суд Одессы предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Именно сегодня, 20 декабря 2021 года Киевским районным судом города Одессы удовлетворено ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" из орбиты президента-беглеца. Это событие очень важно для всех прокуроров и для меня особенно. Мы боролись за это решение и, наконец, суд встал на нашу сторону», — написала Венедиктова.

Она отметила, что бизнесмен, в задачи которого входило «обогащение целого ряда чиновников очень высокого уровня времен четвертого президента Украины», находится сейчас в России.

«Размышляя реалистично, шансы увидеть этого подозреваемого на скамье подсудимых в Украине, мизерны, по крайней мере, в ближайшем будущем. Мы с вами должны понимать и другое обстоятельство — вся система государственной власти работала на их результат. Не мог сам подозреваемый без помощи и силовиков, и судов, и таможенников, и налоговиков обеспечить те денежные поступления в "общак"», — написала генпрокурор.

Она сообщила, что по версии следствия, бизнесмен создал преступную организацию, нанесшую ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд гривен.

«Для совершения преступлений он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз вроде бы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов», — рассказала Венедиктова.

По информации прокуратуры, для этого 8 областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами. В схеме были задействованы как работники таможенной службы, так и должностные лица приобретенных с целью прикрытия преступной деятельности Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО «Лагуна-Рени».

В ходе расследования по ходатайствам прокуроров судом наложен арест на имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода, который определением следственного судьи от 6 мая 2021 передан в оперативное управление АРМА.

Также, как добавила генпрокурор, прокуроры приняли другие меры для приостановления хищения имущества этого предприятия. Кроме того, по ходатайствам прокуроров наложен арест на все имущество, принадлежащее на праве собственности главному подозреваемому — 28 объектов разной недвижимости.

«Решение Киевского районного суда города Одессы от 20 декабря 2021 года позволяет стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствии (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения во время специального судебного разбирательства справедливого, законного приговора с конфискацией имущества», — добавила Венедиктова.

Со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко связывают компанию «Внешторгсервис», которая несколько лет  являлась фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Формально компания «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии, которая признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяла связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

Читайте также:

В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко 

Еще по теме

Люди
Сергей Курченко Ирина Венедиктова
Прочее
Суд Прокуратура

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
09:05
В Докучаевске нашли человека, который потерялся в карьере
21:55
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
10:45
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 20 декабря. Правила пересечения
10:14
«ЛНР»: Еще 42 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:10
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
13:49
В «ДНР» и «ЛНР» рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
16:37
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса
11:14
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
все новости
22:54
США представят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на предложения о «гарантиях безопасности»
22:30
«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО
22:04
Ущерб на 2,6 миллиарда: Суд разрешил провести заочное расследование в отношении Сергея Курченко
21:33
На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты
20:55
Будут ли лишать гражданства жителей ОРДЛО с российскими паспортами, объяснил представитель Зеленского
19:58
Украинские пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения — ГПСУ
19:34
Кабмин установил минимальные цены на пластиковые пакеты
18:59
Увезли в Одессу: В Мариуполе рассказали, когда главная городская елка вернется на место
18:31
«Угольное дело»: Сергею Кузяре снизили залог, но оставили под стражей
17:54
С ультиматумами Кремля реинтеграция Донбасса невозможна — Резников
17:20
ООС: Боевики сбросили с беспилотников осколочные гранаты возле Гнутово и Водяного
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
15:59
Забастовку горняков на Донетчине поддержали шахтеры в Луганской области
15:36
Порошенко подозревают в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО
15:25
Тысяча за вакцинацию: В Украине уже выплачено полтора миллиарда гривен
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция