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США представят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на предложения о «гарантиях безопасности»

20 декабря 2021, 22:54

США представят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на предложения о «гарантиях безопасности»

Соединенные Штаты Америки передадут России свой «перечень озабоченностей», отработанный с европейскими союзниками и партнерами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, передает «РБК-Украина».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — сказал Прайс.

Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

«Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины», — подчеркнул Прайс.

Он также добавил, что США готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о подробностях этих переговоров пока нет.

«Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины раскритиковали российские предложения.

В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.

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