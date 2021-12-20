США представят РФ свой «список обеспокоенностей» в ответ на предложения о «гарантиях безопасности»

Соединенные Штаты Америки передадут России свой «перечень озабоченностей», отработанный с европейскими союзниками и партнерами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, передает «РБК-Украина».



«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — сказал Прайс.



Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.



«Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины», — подчеркнул Прайс.



Он также добавил, что США готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о подробностях этих переговоров пока нет.



«Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины раскритиковали российские предложения.



В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.