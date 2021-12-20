По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 121 случай коронавируса, умерли еще 4 пациента. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 164 053 заболевших COVID-19. Из них 152 471 пациент выздоровел, а 4 994 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области заболели еще шесть человек. С начала пандемии — 59 140 заболевших, из которых 54 988 человек выздоровели, 2151 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости введения Западом превентивных санкций против России для недопущения усиления эскалации с ее стороны.



Если Кремль будет ставить ультиматумы об автономии или «очередном федеральном округе» на временно оккупированной части Донбасса, то ее реинтеграция невозможна, заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что возвращение оккупированных территорий возможно при условии безопасной реинтеграции.



Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям.



Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.



Общество



Одна из незаконно задержанных в Донецке Елена Пех находится в критическом состоянии, и нуждается в срочной госпитализации, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По словам омбудсвумен, боевики группировки «ДНР» незаконно уже три с половиной года удерживают Пех в Снежнянской исправительной колонии № 127.



В Нидерландах обвинение начало выступление по существу дела на суде по делу о крушении «Боинга», сбитого в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Обвинитель утверждает, что подсудимые — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко «сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в собственных военных целях и при этом сбили MH17».



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