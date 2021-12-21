Ситуация на Донбассе: Пострадали трое украинских военных

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вчера были травмировали двое украинских военнослужащих, еще один сегодня получил ранение из-за обстрела незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Пострадавшие в результате взрыва находятся в больнице. Состояние здоровья одного военного — тяжелое, второго — средней тяжести.



Военному, который получил ранение, оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.



По данным штаба, за минувшие сутки со стороны НВФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Огонь велся в районе Гнутово, Водяного, Новолуганского, Невельского.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила об одном обстреле — в районе села Байрак.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



По данным штаба ООС, по состоянию на 7 часов утра, 21 декабря, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Широкиного велся огонь из стрелкового оружия. В результате получил ранение украинский военнослужащий.