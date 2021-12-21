«ДНР»: Еще 380 заболевших и 57 умерших от ковида

За минувшие сутки, 20 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 380 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 514 человек выздоровели, а 57 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 116 739 заболевших COVID-19. Из этого числа 104 697 пациентов выздоровели, а 9 001 человек умер.



Продолжает болеть 3 041 пациент.



Кроме того, за сутки выявлено 60 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 38 человек. Всего на лечении находится 998 пациентов с пневмониями, из них 726 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.