На Донетчине зафиксировали еще 26 смертей от ковида, на Луганщине — 8

За минувшие сутки, 20 декабря, в Донецкой области выявили 413 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 793 человека, а умерли 26.



Об этом сообщается в системе мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 164 466 заболевших COVID-19. Из них 153 264 пациентов выздоровели, а 5 020 человек умерли.



В Луганской области за понедельник выявили 108 случаев коронавируса. Кроме того, 306 человек выздоровели, а 8 человек умерли.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 248 заболевших COVID-19. Из них 55 294 пациентов выздоровели, а 2 159 человек умер.

За сутки в Украине выявили 6 029 случая заражения коронавирусом.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.