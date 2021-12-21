СБУ отчиталась о задержании бывшей зенитчицы «ЛНР», которая приехала за пенсией

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала бывшую участницу группировки «ЛНР», причастную к боевым действиям против украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Подчеркивается, что злоумышленница «пыталась скрыто попасть» на подконтрольную украинской власти территории региона для оформления пенсии.



По данным СБУ, в ряды боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в «зенитно-ракетный дивизион» одного из незаконных вооруженных формирований.



Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО.



В настоящее время задержанный сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.