В центре Луганска ограничили движение транспорта до 17 января

Движения транспорта в районе Театральной площади в Луганске будет ограничено до 17 января в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщается на сайте подконтрольной группировке «ЛНР» «администрации» города.



Движение ограничено в районе площади перед Луганским академическим русским драматическим театром, где установлена главная новогодняя елка.



Уточняется, что с сегодняшнего дня закрыт выезд на площадь с улицы Коцюбинского и улицы Владимира Шевченко. При этом поворот с улицы Титова на улицу Коцюбинского разрешен.



Жителей Луганска и гостей города просят «заранее планировать маршруты своего передвижения с учетом временных ограничений».