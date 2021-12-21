На Донбассе днем был ранен украинский военный

Режим прекращения огня на Донбассе дважды был нарушен с начала суток, 21 декабря. Из двух обстрелов один был с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.



Как отмечается в сводке, обстрелы велись в районе поселка Широкино и города Марьинка Донецкой области из стрелкового оружия и минометов калибра 120 мм соответственно.



Ранее в штабе сообщили, что с начала суток по состоянию на 7 часов утра российские наемники один раза нарушили режим прекращения огня в районе поселка Широкино, тогда же один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.



Таким образом, после 7 часов имел место лишь один обстрел в районе Марьинки, без пострадавших.