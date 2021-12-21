В Донецкой области открыли пункты обогрева

В Донецкой области развернули 283 стационарных, 5 дополнительных и 1 мобильный пункт обогрева по состоянию на 21 декабря. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.



При ухудшении погодных условий и экстремальном понижении температуры воздуха все пункты обогрева будут переведены на круглосуточный режим работы, отметили в пресс-службе.



В отдельных пунктах обогрева можно получить помощь и горячие напитки.



При необходимости работники указанных пунктов обогрева вызовут медицинскую помощь.



Кроме того, в каждом специализированном заведении для бездомных лиц и в большинстве территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг) созданы банки теплой одежды, обуви и других средств для оказания экстренной помощи.