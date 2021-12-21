По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 413 случаев коронавируса и 26 смертей. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 164 466 заболевших: 153 264 пациентов выздоровели, а 5 020 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 380 случаев заражения, 57 заболевших ранее умерли. За все время пандемии в группировке «ДНР» признали 116 739 заболевших: 104 697 пациентов выздоровели, а 9 001 — умер.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 108 случаев коронавируса, 8 человек умерли. За все время пандемии обнаружено 59 248 заболевши: 55 294 пациентов выздоровели, а 2 159 — умер.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали семь новых смертей от коронавируса. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 261 заболевшего: 17 791 человек выздоровел, а 3 040 — умерли.

Политика





Зеленский заявил, что Украина



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак



Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным



Группировки «ЛНР» и «ДНР» Президент Владимир Зеленский надеется на ближайшее решение хотя бы нескольких острых проблем, которые касаются конфликта на Донбассе. Если до новогодних праздников в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе смогут согласовать хотя бы какие-то вопросы, касающиеся прекращения огня, открытия контрольных пунктов въезда-выезда или обмена — это будет неплохо, сообщил глава государства.Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ.Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил , что украинская сторона инициировала в рамках Трехсторонней контактной группы ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс.Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил , в частности, связанные с Украиной темы.Группировки «ЛНР» и «ДНР» готовы провести обмен пленными после того, как Украина утвердит в Верховной Раде дорожную карту по соблюдению Минских соглашений.

Общество