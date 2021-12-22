Украинские военные сбили беспилотник под Красногоровкой

За вторник, 21 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушили режим тишины.



Как сообщалось, в результате обстрела был ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь из стрелкового оружия и минометов калибра 120-мм. Как отмечается в сводке, обстрелы велись в районе поселка Широкино и города Марьинка.



В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат типа «Квадро».