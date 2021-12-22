Reuters узнал о возможности запретить поставки смартфонов в Россию в случае вторжения в Украину

Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта потребительских и промышленных технологий в Россию в случае военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена.



По данным источника агентства, в Россию может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов, а также материалов «из многих других отраслей».



Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, отметил собеседник Reuters.



Новые ограничения могут быть реализованв теми же инструментами, которые использовались администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в вопросе введения санкций против китайской компании Huawei, деятельность которой власти США посчитали противоречащей интересам национальной безопасности, добавил источник Reuters. По данным агентства, США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии и призвать их к совместным действиям.

7 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Евросоюз готовят санкции против российских банков, которые ограничат конвертацию рубля, в случае вторжения российской армии в Украину. Самым радикальным вариантом был бы запрет России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы удар по рядовым гражданан, отметили тогда источники Bloomberg.