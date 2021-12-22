«ДНР»: Еще более 350 новых случаев ковида

Во вторник, 21 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 352 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 481 человек выздоровел, а 81 умер.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 117 091 заболевшего COVID-19. Из этого числа 105 178 пациентов выздоровели, а 9082 человека умерли.



Продолжает болеть 2 831 пациент.



Кроме того, за сутки выявлено 56 случаев пневмоний, что на 4 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 46 человек.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.