Песков не знает, получила ли Москва предложения Киева по миру на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о поступлении предложений Украины по разблокированию мирного процесса на Донбассе.



«Мне неизвестно о поступлении такого документа, но обязательно уточню у своего коллеги [заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия] Козака», — приводит ответ представителя Кремля журналистам ТАСС.



Так Песков ответил на вопрос, получили ли в Москве и как оценивают программу украинской стороны с десятью шагами по мирному разрешению конфликта на Донбассе.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и России.