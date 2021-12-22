Дончанам могут усложнить пользование российским порталом «Госуслуги»

Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует в 2022 году ввести двухфакторную проверку пользователей при входе в портал госуслуг.



Сейчас для входа в «Госуслуги» достаточно ввести логин и пароль, со следующего года вторым фактором аутентификации по умолчанию станет ввод кода из sms, присылаемого на мобильный телефон пользователя. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минцифры РФ.



В сообщении не указано, будет ли система принимать телефонные номера с нероссийским кодом. Данный вопрос актуален для жителей отдельных районов Донбасса, у которых есть российские паспорта, но нет сим-карт российских операторов связи.



Ранее в группировке «ДНР» признали, что получение СНИЛСа и регистрация на российском портале Гослуслуг не дает возможности жителям отдельных районов Донбасса воспользоваться данным сервисом. Система сработала только для дистанционного голосования на выборах.

С 22 июня подконтрольные РФ «ДНР» и «ЛНР» упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ в сентябре.



После выборов возможность оформить СНИЛС и учетную запись на портале «Госуслуг» России, не выезжая с подконтрольной группировке «ДНР» территории в РФ, ограничили. Это можно будет сделать только до 15 ноября.