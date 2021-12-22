Еще 12 освобожденных из плена украинцев получили выплаты от государства

В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих. Еще минимум 302 человека считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Украины.



По данным Международного комитета Красного Креста, пропавшими без вести на Донбассе считаются 811 человек.