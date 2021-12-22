«ЛНР» на день приостановила запрет на проведение массовых мероприятий в Луганске

В оккупированном Луганске на один день, 25 декабря, приостановлен запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующий «указ» подписал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



Как отмечается в «документе», действие запрета на проведение массовых мероприятий в Луганске приостанавливается «в связи с организацией праздничной ярмарки, приуроченной к Новому году и Рождеству Христову».



Ярмарка будет проходить в Луганске 25 декабря.



Ранее «ЛНР» запретила проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек из-за распространения коронавируса.