Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Три человека: Зеленский определил уполномоченных выступать по вопросам внешней политики Украины

22 декабря 2021, 18:19

Три человека: Зеленский определил уполномоченных выступать по вопросам внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ограничивает право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики. Указ №671/2021 опубликован на сайте главы государства.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в документе.

В нем также указано, что государственные органы при осуществлении внешних связей согласовывают с министерством иностранных дел подготовку иностранных визитов руководителей госорганов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину, а также официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних отношений, инициативы международного характера.

«Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины», — уточняется в документе.

Кроме того, госорганы должны согласовывать с МИД инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, подготовку международных двусторонних или многосторонних документов, предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса.

В свою очередь, министерство иностранных дел предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам.

«Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно министерство иностранных дел Украины», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также:

Зеленский: Украина в 2022 году надеется получить ответ о вступлении в НАТО 

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:46
«ЛНР» на день приостановила запрет на проведение массовых мероприятий в Луганске
14:02
Дончанам могут усложнить пользование российским порталом «Госуслуги»
11:15
«ДНР»: Еще более 350 новых случаев ковида
08:52
«ЛНР» заявила о 34 заболевших и 5 умерших от ковида
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
17:16
В центре Луганска ограничили движение транспорта до 17 января
14:55
В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана
10:57
«ДНР»: Еще 380 заболевших и 57 умерших от ковида
09:15
«ЛНР» сообщила о семи новых смертях от коронавируса
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 декабря
22:30
«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
09:05
В Докучаевске нашли человека, который потерялся в карьере
21:55
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
10:45
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 20 декабря. Правила пересечения
все новости
18:52
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 300 жителей ОРДЛО
18:19
Три человека: Зеленский определил уполномоченных выступать по вопросам внешней политики Украины
17:46
«ЛНР» на день приостановила запрет на проведение массовых мероприятий в Луганске
17:29
ООС: На Донбассе с начала суток сохранялась «тишина»
17:10
Еще 12 освобожденных из плена украинцев получили выплаты от государства
16:46
Минобороны: Фейк Шойгу о химоружии на Донбассе — подготовка к провокации
16:27
СНБО: У границ Украины стоят 122 тысячи российских военных
16:08
Грызлова скоро назначат послом России в Беларуси
15:52
СМИ: В России собирают группы наемников для «командировки» на Донбасс
15:16
В Луганской области появится сервисная зона для жителей неподконтрольных территорий
14:02
Дончанам могут усложнить пользование российским порталом «Госуслуги»
13:35
Суд по МН17: Прокурор требует пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых
12:43
Песков не знает, получила ли Москва предложения Киева по миру на Донбассе
11:58
В МИД Украины назвали дезинформацией слова Шойгу о провокации с химоружием на Донбассе
11:50
Семьи пропавших без вести и пленных проведут в Киеве акцию
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция