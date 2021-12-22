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СБУ разоблачила в Днепре фейкового «президента Украины»

22 декабря 2021, 19:57

СБУ разоблачила в Днепре фейкового «президента Украины»

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре лидера организации так называемого «народовластия», который публично призывал к свержению конституционного строя Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их новосозданными. В том числе не исключал и вариант насильственного свержения власти», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое «правительство». На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями были назначены — «председатель Верховной Рады», «премьер-министр», «руководители» силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами».

«Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие», — рассказали в СБУ.

В ходе обыска по месту жительства мужчины изъяты печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, фейковые «распоряжения» самопровозглашенных «органов власти» и «дипломатические паспорта» «должностных лиц».

В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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