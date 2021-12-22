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«ДНР» заявила, что ожидает очередной «гумконвой» из России 23 декабря

22 декабря 2021, 22:57

«ДНР» заявила, что ожидает очередной «гумконвой» из России 23 декабря

23 декабря в Донецк прибудет 105-й «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР». 

«Грузовики доставят более 97 тонн груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разгружать «гумконвой» будут на складах в Донецке.

Предыдущий 104-й «гумконвой» из России прибывал в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск 25 ноября.

В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.

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