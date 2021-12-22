«ДНР» заявила, что ожидает очередной «гумконвой» из России 23 декабря

23 декабря в Донецк прибудет 105-й «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



«Грузовики доставят более 97 тонн груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.



Уточняется, что разгружать «гумконвой» будут на складах в Донецке.

Предыдущий 104-й «гумконвой» из России прибывал в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск 25 ноября.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.