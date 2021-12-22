По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 362 случая коронавируса и 8 летальных случаев. С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 164 828 заболевших: 153 650 пациента выздоровели, а 5 028 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 352 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 481 человек выздоровел, а 81 — умер. За все время пандемии в группировке «ДНР» признали 117 091 заболевшего: 105 178 пациентов выздоровели, а 9082 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили еще 77 случаев коронавируса, 6 человек умерли. Всего зафиксировано 59 325 заболевших: 55 573 пациентов выздоровели, а 2 165 — умер.



В отдельных районах Луганской области выявили 34 новых случаев заражения, пятеро заболевших ранее умерли. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 295 случаев ковида: 17 833 человека выздоровели, а 3 045 — умерли.



Политика



Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это решение шагом к деэскалации на востоке Украины.



У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км — 143,5 тысячи, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы сотрудники частных военных компаний США привезли в города Авдеевка и Лиман Донецкой области химическое оружие для подготовки провокации. В МИД Украины назвали заявление Шойгу «очередными примерами массированной российской дезинформации». В Пентагоне и Госдепартаменте США слова главы Минобороны РФ опровергли.



Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов скоро будет назначен российским послом в Беларуси.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о поступлении предложений Украины по разблокированию мирного процесса на Донбассе.



Права человека



Один из украинских заложников Сергей Курис, незаконно удерживаемый в Донецке, находится в тяжелом физическом и моральном состоянии. Как сообщила омбудсвумен Людмила Денисова, мужчина находится в незаконном заключении группировки «ДНР» с сентября 2019 года. Его задержали на глазах у жены и малолетнего ребенка — трое вооруженных мужчин насильно бросили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.



Общество



В России вербовщики начали набирать группы наемников для «боевой командировки на Донбасс». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на восемь источников. При этом собеседники издания не знают, какие именно задачи будут стоять перед наемниками.



Команда российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что бывший «премьер-министр ДНР», депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай является владельцем апартаментов в Дубае, которые не указаны в его декларации.



Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению.



Подписывайтесь на рассылку: