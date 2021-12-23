Более 7 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За среду, 22 декабря, в Украине выявили 7 312 случаев заражения коронавирусом, что на 949 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 16 521 пациентов, умерли 275 человек. Вчера госпитализировали 1 691 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 630 391 человека. Из них выздоровели 3 393 420 пациентов, а умерли 94 184 человека.



Вчера вакцинировались 117 443 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 500 520 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 500 518 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 13 219 547 человек. 596 человек получили дополнительную дозу. Всего проведена 27 720 661 прививка.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.