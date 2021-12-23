«Рождественское перемирие»: На Донбассе не зафиксировали обстрелов

За минувшие сутки и с начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.



Подчеркивается, что украинские военные «контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии» пророссийских боевиков.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов также не фиксировали.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Согласие поприветсвовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.