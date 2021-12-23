Берлин готов к любым форматам переговоров с РФ по Украине — МИД

Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает DW.



«В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам», — отметил Гебештрайт. По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать.



При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает «нормандский формат» с участием Германии, Франции, Украины и России.



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой. «Моя обеспокоенность велика», — заявила она, добавив, что Берлин должен приложить усилия «до последнего миллиметра» для достижения диалога. Необходимо разговаривать, даже если есть предложения, которые с позиций ФРГ не могут основываться на переговорах, считает глава МИД Германии.

По итогам первой части саммита Восточного партнерства президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но аналогичного желания пока нет с российской стороны.