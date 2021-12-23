Руководителя ЧВК «Вагнер» уведомили о подозрении в преступлениях против Украины

Офис генерального прокурора Украины уведомил руководителя частной военной компании «Вагнер» о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Имя подозреваемого правоохранители не уточняют, но известно, что руководителем ЧВК является Дмитрий Уткин.



По данным следствия, в период с июля 2014 года по март 2015 года Уткин находился на неподконтрольной властям Украине территории Донбасса. Действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем, командовал подчиненными ему подразделениями боевиков. В январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные бои против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ППК «Вагнер» непосредственно подчинялся командующему 2 армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ.



Уткину инкриминируют ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Службе безопасности Украины и аналитикам удалось установить данные 4 184 наемников российской частной военной компании «Вагнера».



Евросоюз 13 декабря ввел санкции против ЧВК «Вагнера».