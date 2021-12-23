На Донбассе — почти 600 новых случаев COVID-19 и 19 смертей

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 531 новый случай заболевания COVID-19, в Луганской области — 59. Об этом сообщают Донецкая и Луганская облгосадминистрации.



На Донетчине вследствие осложнений умерли еще 13 человек, на Луганщине скончались шестеро.



С начала пандемии на Донетчине коронавирусом заболели 165 359 человек (154 439 пациентов выздоровели, 5041 — умерли), на Луганщине известно о 59 384 случаях инфицирования (55 720 человек выздоровели, 2171 — умерли).

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