«ДНР»: Более 360 заболевших и 64 смерти от ковида за сутки

За минувшие сутки, 22 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 361 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 484 человека выздоровели, а 64 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 117 452 заболевших COVID-19. Из этого числа 105 662 пациента выздоровели, а 9 146 человек умер.



Продолжает болеть 2 644 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 50 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 33 человека. Всего на лечении находится 891 пациент с пневмониями, из них 669 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.