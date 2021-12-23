Из России экстрадировали члена ОПГ, который 5 лет скрывался от правосудия

Полиция Донецкой области через каналы Интерпола экстрадировала из России жителя Покровска, который разыскивается за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, мужчина был участником ОПГ, действовавшей на территории Селидово и близлежащих населенных пунктов в 2015-2016 годах. Злоумышленники нападали на частные дома, откуда крали ювелирные украшения, наличные средства и транспортные средства. В настоящее время доказана причастность членов группировки к совершению 12 эпизодов преступлений.



Чтобы избежать уголовной ответственности, 30-летний подозреваемый в 2016 году выехал в РФ. Там он был осужден за совершение нового имущественного преступления, уже на территории РФ, и последние три года отбывал наказание в Ростовской области.



После отбытого заключения его экстрадировали в Украину через пункт пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» Харьковской области.



В Украине его ждет новое лишение свободы за ранее совершенные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 3, 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.