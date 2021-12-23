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Генсек НАТО призвал Путина отвести войска от Украины накануне новогодних праздников

23 декабря 2021, 13:24

Генсек НАТО призвал Путина отвести войска от Украины накануне новогодних праздников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина отвести свои войска от границы с Украиной накануне новогодних праздников. Об этом он заявил в интервью немецкому информагентству dpa.

Столтенберг отметил, что у России есть возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех. Он сказал, что сейчас возле границ Украины собрано несколько десятков тысяч российских солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы это движение останавливалось или замедлялось.

Глава Альянса прокомментировал вопрос, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России, прежде всего, требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.

«Есть неопределенность относительно намерений России», — сказал он и напомнил, что Россия уже применяла насилие против Украины во время аннексии Крыма.

Говоря о ситуации в целом, Столтенберг подчеркнул, что не видит «непосредственной угрозы для союзников по НАТО».

Он также заявил о готовности к переговорам с учетом требований Кремля по дополнительным гарантиям безопасности от НАТО, но опроверг идею, что Альянс пойдет на уступки по принципиальным вопросам.

«Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете Россия-НАТО. Однако мы не пойдем на компромиссы по основным принципам. Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать и оборонять всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь. Эта идея о том, что такое великое государство как Россия может решать, что могут, а что не могут делать меньшие соседи, снова возвращает понятие сфер влияния. Это совершенно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе по окончании холодной войны», — сказал Столтенберг.

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