Украина продлила эмбарго на российские товары до 2023 года

Украина продлила до 2023 года действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров. Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в четверг.



Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг, передает «Интерфакс-Украина».



Торговые контрмеры Украины являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров. Только в 2021 году Россия дважды расширяла перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина.