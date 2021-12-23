Жители Донецка и Луганска смогут получить украинский «пакет малыша»

Кабинет министров упрости порядок получения «пакета малыша» и денежной компенсации стоимости такой помощи. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.



Теперь нет необходимости подавать справки из учреждения здравоохранения в случае неполучения «пакета малыша».



Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что недавно правительство расширило функционал онлайн-сервиса «еМалюк». Поэтому родители новорожденных, которые не получили «пакет малыша» в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства, смогут получить денежную компенсацию через «Дію».



Кроме того, получение «пакета малыша» станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях Донбасса или Крыма, отметил Шмыгаль. Как именно это будет реализовано, он не уточнил.

«Пакет малыша» (бэби-бокс) — единоразова помощь новорожденным. Туда входят необходимые для детей в первые месяцы их жизни вещи — от подгузников до одежды.



С 1 июля 2021 года действует опция монетизации для семей, которые предпочитают деньги, а не помощь в виде пакета.



Стоимость одного «Пакета малыша» составляет не менее трех прожиточных минимумов на ребенка в возрасте до шести лет, установленных на 1 января года предоставления такой помощи.