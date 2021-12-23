В МИД Украины опровергли слова Путина о подготовке «военной операции» на Донбассе

Заявление президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, которое поступило «Новостям Донбасса».
«Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — заявил Николенко.
Он добавил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе «проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня».
В украинском МИД призывают Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.
«Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников», — резюмировал Николенко.
Во время сегодняшней пресс-конференции Путин высказал предположение, что Украина готовит «военную операцию» на Донбассе.
Также президент РФ отказался дать гарантии того, что Россия не нападет на Украину.