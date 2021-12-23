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ВСУ: Женщины будут добровольно привлекаться на военную службу

23 декабря 2021, 17:39

ВСУ: Женщины будут добровольно привлекаться на военную службу

Женщины, которые встанут на воинский учет, будут исключительно добровольно привлекаться на военную службу и только в случае крайней необходимости, в частности, в связи с объявлением военного положения или во время особого периода.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает «Укринформ».

«В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Проводится качественно-количественная характеристика военно-учетных специальностей. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации», – подчеркнул Горбач.

Он отметил, что в течение шести волн мобилизаций, прошедших в Украине, на военную службу были привлечены почти 200 тысяч человек, включая женщин. Горбач подчеркнул, что лица женского пола были мобилизованы исключительно с их согласия. Он заверил, что такой алгоритм будет применяться и к женщинам, которые станут на воинский учет согласно приказу Министерства обороны №313.

«Женщины призывались на мобилизацию, но ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала. Момента, которого нужно бояться, здесь нет», – добавил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.

Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.

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