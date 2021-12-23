В Украине вводят третью дозу вакцины против COVID-19 для медиков и работников интернатов

В Украине вводится ревакцинальная доза против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



Согласно приказу Минздрава №2849, третью дозу вакцины можно будет получить по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй прививки.



«Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек», — уточнили в Минздраве.



Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.



«Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата», — уточнили в Минздраве.