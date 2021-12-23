На Луганщине воспитателя подозревают в изнасиловании ученицы

В Луганской области воспитателя заведения профильного образования подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



«В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2021 педагогический работник совершил противоправные действия сексуального характера в отношении 16-летней ученицы. Подозреваемый завел девушку в помещение, к которому доступ посторонних ограничен, и изнасиловал», – говорится в сообщении.



Судебные экспертизы и вещественные доказательства подтвердили факт изнасилования несовершеннолетней.



Свою вину в совершении преступления воспитатель категорически отрицает, отмечают в полиции.



Следователи добиваются от суда, чтобы тот отправил подозреваемого под стражу. Жителю Кременной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.