Вероятность российского нападения на Украину удалось снизить — посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что вероятность российского нападения на Украину удалось снизить благодаря четким и скоординированным сигналам европейских политиков в адрес Москвы. Об этом дипломат написала в обращении к согражданам, проживающим в Украине, передает DW.



Анка Фельдгузен отметила, что масштабное военное вторжение России на этом этапе является маловероятным.



«В течение прошедших недель мы не наблюдали существенного наращивания военных подразделений вблизи границы России и Украины. Учитывая это, я считаю вероятность масштабного нападения России и в дальнейшем низкой», — отметила дипломат.



При этом Фельдгузен подчеркнула, что Германия, равно как и ее западные партнеры, очень серьезно относится к действиям России. Посол Германии призвала сограждан к «спокойствию и рассудительности, но и бдительности».

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