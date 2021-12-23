Германия и Франция призвали соблюдать «рождественское перемирие» на Донбассе

МИД Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали договоренности Трехсторонней контактной группы по «рождественскому перемирию» на Донбассе.



«Мы приветствуем тот факт, что участники заседания Трехсторонней контактной группы выразили свою жесткую решимость осуществить действия для укрепления режима прекращения огня, согласованного 22 июля 2020 года, с целью его соблюдения до Рождества, это значительный вклад в ситуацию безопасности на линии столкновения», — говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.



«Мы призываем стороны уважать режим прекращения огня и продолжать переговоры по дальнейшим шагам в гуманитарной сфере, таким как открытие пунктов пропуска и обмен пленными», — заявили в министерствах.



Германия и Франция также призвали следовать другим выводам Парижского саммита 2019 года.

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