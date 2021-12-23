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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря

23 декабря 2021, 20:51

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 531 новый случай заболевания COVID-19, в Луганской области — 59. На Донетчине вследствие осложнений умерли еще 13 человек, на Луганщине скончались шестеро. С начала пандемии на Донетчине коронавирусом заболели 165 359 человек (154 439 пациентов выздоровели, 5041 — умерли), на Луганщине известно о 59 384 случаях инфицирования (55 720 человек выздоровели, 2171 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области выявили 361 случай заражения коронавирусом, 64 пациента умерли. За все время пандемии в группировке «ДНР» признали 117 452 заболевших: 105 662 пациента выздоровели, а 9 146 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 27 новых случаев заражения, четверо умерли. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 322 заболевших: 17 865 человек выздоровели, а 3 049 — умерли.

Политика

Президент РФ Владимир Путин высказал предположение, что Украина готовит «военную операцию» на Донбассе. МИД опроверг это заявление, отметив, что Украина стремится исключительно к миру.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отказался дать гарантии ненападения на Украину: «По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России».

МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с продолжением РФ противоправной практики отправки на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев». 23 декабря в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск прибыл 105-й «гумконвой» из России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко знал о закупке угля из неподконтрольных районов Донбасса, но не принимал в этом участия, заявляют его адвокаты. 20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля из неподконтрольного Донбасса.

Права человека

Одному из незаконно заключенных в оккупированном Донецке, Сергею Мазурову, во время пыток был нанесен удар в сердце. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова. Мужчину задержали в июле 2017 года в Макеевке. По словам украинской омбудсвумен, его пытали, в результате чего мужчина оказался в больнице.

Общество

Офис генерального прокурора Украины уведомил руководителя частной военной компании «Вагнер» о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны.

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