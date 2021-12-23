В Донецкой области приняли программу по развитию гражданского общества

Проект областной целевой программы содействия развитию гражданского общества на 2022-2026 годы был одобрен коллегией Донецкой облгосадминистрации на очередном заседании сегодня, 23 декабря.



Как сообщают в пресс-службе ДонОГА, эта программа призвана стать одним из инструментов налаживания взаимодействия между властью и общественностью. Она будет охватывать комплекс мер, связанных с деятельностью облгосадминистрации, военно-гражданских администраций в городах области, райгосадминистраций, исполнительных органов местных советов по сотрудничеству с институтами гражданского общества, которые активно участвуют в социально-экономической и общественно-политической жизни Донетчины.



Программа будет работать по нескольким стратегическим направлениям, главная задача которых – развитие гражданского общества. Программа подразумевает диалог между властью и обществом, отмечают в ДонОГА.