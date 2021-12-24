Число новых случаев коронавируса снизилось до 6,6 тысячи за сутки

За четверг, 23 декабря, в Украине выявили 6 647 случаев заражения коронавирусом, что на 665 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 14 874 пациента, умерли 248 человек. Вчера госпитализировали 1 646 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 637 038 человек. Из них выздоровели 3 408 294 пациента, а умерли 94 432 человека.



Вчера вакцинировались 113 882 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 537 066 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 537 064 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 13 296 090 человек. 1 389 человек получили дополнительную дозу. Всего проведено 27 834 543 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.