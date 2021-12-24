Лавров заявил о «масштабном конфликте в Европе» в случае курса Украины в НАТО

Возможность вступления Украины в НАТО с перспективой появления на ее территории ударных военных комплексов — неприемлемая угроза для России, которая может обернуться масштабной войной в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



«Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Освобожденье».

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря отказался дать гарантии ненападения на Украину.



Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины раскритиковали российские предложения.



В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.