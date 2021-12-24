Минобороны пересмотрит список военнообязанных профессий для женщин «в сторону сокращения и здравого смысла»

Министерство обороны сократит ранее расширенный список профессий, представительницы которых обязаны встать на воинский учет. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.



«Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям», — отметил Завитневич.



При этом он подчеркнул, что сама инициатива является правильной. «Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — добавил Завитневич.

Министерство обороны своим приказом расширило список профессий, которые обязывают женщин встать на воинский учет. Всего в список входит более 100 профессий. Приказ вступил в силу 17 декабря.



Представительницы включенных в обновленный список профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет в течение 2022 года.