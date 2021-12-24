На Донбассе выявили еще 650 заболевших COVID-19, семеро умерли

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 593 человек, в Луганской области — у 57-ми. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.



Еще пятеро человек умерли вследствие осложнений COVID-19 на Донетчине и двое скончались на Луганщине за минувшие сутки.



МС начала пандемии в Донецкой области зафиксировано 165 952 случая инфицирования коронавирусом (155 408 человек выздоровели, 5046 — умерли), в Луганской области — 59 441 случай ковида (55 835 человек выздоровели, 2173 — умерли).