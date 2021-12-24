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На Луганщине найден мертвым военнослужащий-контрактник. Следствие склоняется к версии о самоубийстве

24 декабря 2021, 10:55

На Луганщине найден мертвым военнослужащий-контрактник. Следствие склоняется к версии о самоубийстве

Военнослужащий-контрактник найден мертвым с огнестрельным ранением в Луганской области, предварительная причина — самоубийство.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Правоохранители нашли тело умершего 22 декабря.

«Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы», — отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, рассматриваются версии умышленного убийства, доведения до самоубийства и нарушения правил обращения с оружием. Сейчас ведутся следственные действия.

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