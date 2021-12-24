Горняки на Луганщине седьмой день продолжают забастовку

Горняки шахты «Новодружеская» ГП «Лисичанскуголь» в Луганской области седьмой день протестуют с требованием выплатить зарплаты. Об этом сообщил нардеп, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Приостановлена добыча угля, на шахте поддерживается режим жизнеобеспечения. Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, горняки отказываются спускаться в шахту, пока им не выплатят зарплатную задолженность за 3 месяца», — рассказал он.



Волынец напомнил, что акция протеста горняков началась 18 декабря, когда 12 проходчиков из 4 смены отказались выезжать из-под земли. Затем протест перешел в формат наземной акции протеста.



Кроме того, в НПГУ проинформировали, что на шахте «Горная» ГП «Первомайскуголь» четвертые сутки продолжается подземный протест. 15 горняков протестуют, требуя отдать 43 млн грн, которые скопились с сентября.

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