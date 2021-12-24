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СМИ: Офис генпрокурора попросит суд арестовать Порошенко

24 декабря 2021, 13:48

СМИ: Офис генпрокурора попросит суд арестовать Порошенко

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте бывшего президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко с правом внесения залога в сумме 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на три источника, приближенные к Офису генпрокурора.

По данным издания, генпрокурор Ирина Венедиктова тоже находится в Киеве, но ушла в отпуск.

Подозрение Порошенко также подписывал Симоненко.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Порошенко с минувшей пятницы находится за границей, где проводит встречи с европейскими политиками. В Украину он пообещал вернуться в первой половине января. Подозрение против себя он считает политическим преследованием. 

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

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