Министру транспорта РФ и его заму сообщено подозрение в незаконной переправке людей через границу Украины

Министру транспорта РФ Виталию Савельеву и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины. Об это сообщает Офис генерального прокурора.



Подозрение касается причастности Савельева, который до ноября 2020 года являлся гендиректором «Аэрофлот»а, к организации рейсов в аннексированный Россией Крым. Так, с апреля 2014-го по ноябрь 2020 было незаконно переправлено по меньшей мере 329 тысяч человек.



«Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении», — говорится в сообщении.